Uccide cinque figli, moglie e suocera dopo aver ricevuto la richiesta di divorzio dalla donna

Un uomo di 42 anni ha sparato e ucciso i suoi cinque figli, la moglie e la suocera prima di suicidarsi in una città nello stato meridionale dello Utah, negli Stati Uniti, come è stato confermato dalle autorità locali. La tragedia è avvenuta due settimane dopo che la donna aveva chiesto il divorzio. Come riferisce la stampa locale, i primi elementi dell'inchiesta «fanno ritenere che l'indagato si sia suicidato dopo aver ucciso altre sette persone nell'abitazione», ha spiegato in un comunicato la città di Enoch City.

La polizia ha scoperto i corpi, tutti con «ferite da arma da fuoco», mercoledì pomeriggio dopo aver ricevuto una telefonata che chiedeva loro di verificare le condizioni della famiglia. I cinque minori avevano tra i 4 e i 17 anni. Uccise anche la donna di 40 anni e la suocera di 78 anni dall'uomo, prima di porre fine alla sua vita.

La polizia della cittadina di settemila abitanti, situata nel sud-ovest dello Utah, a più di quattro ore di strada dalla capitale dello stato, Salt Lake City, aveva già contattato la famiglia. «Siamo stati coinvolti in alcune indagini su questa famiglia alcuni anni fa», ha riferito il capo della polizia locale Jackson Ames. Tuttavia, ha aggiunto che nessun evento recente ha sollevato preoccupazioni in famiglia. Anche la Casa Bianca ha espresso il proprio rammarico per la tragedia: il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e la first lady, Jill Biden, sono «in lutto con la gente di Enoch City».