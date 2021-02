Uccide di botte il figlio della compagna di appena 2 anni: «Ho perso la pazienza e l'ho picchiato»

Perde la pazienza e picchia a morte il figlio di 2 anni della sua compagna. Aaron Williams, 31 anni, di Garden City, Idaho, è accusato dell'omicidio di un bimbo di 2 anni. L'uomo, che aspettava un figlio dalla sua fidanzata, avrebbe perso le staffe mentre stava insieme al bambino e si è avventato su di lui picchiandolo così forte da causargli diverse lesioni che hanno infine portato alla sua morte.

Bimbo di 2 anni trovato morto dentro un cassonetto dei rifiuti: arrestato il compagno della madre

Quando il bambino è stato portato in ospedale i medici hanno subito avviato la segnalazione alla polizia, capendo che il tipo di lesioni riportate erano state intenzionali. Il personale sanitario ha fatto di tutto per poter salvare la vita al piccolo, ma le fratture erano troppo gravi e alla fine non ce l'ha fatta. La polizia ha subito fermato il patrigno, a cui era stato affidato il bambino.

L'uomo ha ammesso di averlo picchiato perché ha perso la pazienza ed è stato arrestato. Il giudice ha stbilito che non potrà essergli affidato il figlio che gli sta per nascere e ha posto degli ordini restrittivi sull'avvicinamento ai minori. Ora il 31enne verrà sottoposto al processo alla fine del quale rischia una condanna all'ergastolo, come riporta anche la stampa locale.

Ultimo aggiornamento: 16:31

