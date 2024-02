Minacciava la madre con coltello e mazza da baseball: arrestato 41enne ad Ercolano

Minacciava la sua madre anziana con un coltello e anche con una mazza da baseball pur di avere i soldi per acquistare la droga.

Violenze continue che costringevano la donna a vivere in uno stato continuo di sofferenza al quale io carabinieri hanno posto fine arrestando l'uomo. E' accaduto ad Ercolano dove a finire in manette, ritenuto gravemente indiziato in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia, è stato un 41enne.

L'uomo, alla vista dei militari, ha cercato di scappare lanciandosi da un terrazzino, al primo piano dell'abitazione, ma è stato raggiunto e arrestato.