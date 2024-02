Mondragone, ex tossicodipendente picchiato dai pusher: due in manette

Avevo smesso di drogarsi per problemi di salute ma due pusher continuavano a perseguitarlo, tra minacce, aggressioni e persino il furto di due biciclette, affinchè continuasse ad acquistare lo stupefacente; stanco di essere di subire, ha così denunciato i due spacciatori facendoli arrestare dai carabinieri.

E' accaduto a Mondragone, dove due uomini sono finiti agli arresti domiciliari su ordine del giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere, cui si era rivolta la Procura che ha coordinato l'inchiesta.

A denunciare il fatto è stata la vittima, uno straniero ex tossicodipendente che dopo una vita ad assumere droga ha deciso di fermarsi per gravi problemi di salute; ma i pusher da cui acquistava lo stupefacente non si rassegnavano a perdere un cliente fisso, così gli sono stati addosso in tutti i modi perché riprendesse a comprare la droga.

Ma lui non ha ceduto, anzi ha trovato il coraggio di denunciare le angherie subire ai carabinieri, ponendo fine ad un incubo.