Pomigliano d'Arco, arrestata famiglia peruviana con armi e droga in casa

A Pomigliano d’Arco i carabinieri della locale stazione hanno effettuato un blitz in un’abitazione di via Mauro Leone. L’operazione ha visto coinvolta una intera famiglia di origine peruviana indagata con tre arresti e una persona denunciata.

Mancava poco alla mezzanotte quando i carabinieri hanno bussato alla porta di Catalina Teodomira Cadillo Pardave, 50enne già nota alle forze dell’ordine. In casa – oltre al marito 52enne – anche i figli della coppia; il 27enne Alexander Joel Ancalla Cadillo e il 20enne Jefherson Jerko Ancalla Cadillo, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati 1.280 grammi di marijuana in diversi contenitori e in sottovuoto e 105 grammi di hashish in diverse buste. Trovate poi anche due pistole a salve senza il tappo rosso e 103 colpi a salve calibro 8 e 9 millimetri. carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ⁠50.910 euro ritenuti provento del reato.

Madre e figli sono stati arrestati e trasferiti in carcere mentre il padre è stato denunciato.