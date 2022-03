È un lungo viaggio che non avrà, purtroppo un lieto fine quello dei bambini malati terminali in fuga dall'Ucraina in guerra verso la Polonia. Dodici bimbi sono stati evacuati a bordo di un treno con medici e infermieri: 11 di loro vengono da strutture nei dintorni di Kharkiv, una volta conosciuta per essere la città con le migliori cure palliative del Paese, oggi presa dai russi.

