Ucraina, giornalista si arruola per vendicare il suo collega-fidanzato morto nel conflitto

La giornalista ucraina Anastasia Blyshchynk si è unita all’esercito dopo la morte in combattimento del suo compagno, anche lui reporter.

La corrispondente del canale televisivo Ukraina 24 Anastasia Blyshchyk ora difende il proprio Paese con una pistola in mano al posto del classico microfono. L’annuncio è avvenuto nelle scorse settimane tramite un post sul suo profilo Instagram «Avete visto le notizie meravigliose dalla regione di Kharkiv? Provengono da me perché io servo il popolo ucraino!».

La decisione di Blyshchyink di arruolarsi è avvenuta dopo che il suo ragazzo Oleksandr Makhov è stato ucciso nella regione di Kharkiv durante i conflitti dello scorso maggio. Dopo l'inizio dell'invasione russa su vasta scala, il giornalista Makhov è partito al fronte. Per molto tempo, Oleksandr è stato corrispondente militare per i canali tv Ukraina e Ukraina 24, coprendo gli eventi in prima linea. Nell'ottobre 2021 Makhov è poi passato al canale televisivo Dom. Sul suo profilo Facebook il giornalista aveva così scritto: «Sono un veterano e vado in guerra. È giunto il momento di liberare la mia terra combattendo e uccidendo gli invasori con tutta la forza che ho. Io servo il popolo ucraino!». Il presidente Volodimir Zelensky ha conferito al giornalista Oleksandr Makhov la medaglia «per il coraggio».