Putin accusato di crimini di guerra, ecco cosa significa e cosa succede a chi li commette

In guerra non tutti i luoghi possono essere oggetto di un attacco. Alcuni sono intoccabili, altrimenti si incorre in un crimine di guerra: in questa lista ci sono gli ospedali, le dighe, i luoghi di approvvigionamento di beni alimentari per i civili. Lo dicono le Convenzioni di Ginevra, che centrano la loro attenzione proprio sul trattamento dei feriti, dei malati, dei prigionieri e dei civili. Una violazione degli accordi può voler dire...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati