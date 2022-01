Ucraina-Russia, no degli Stati Uniti alle richieste del Cremlino: «La difenderemo»

Dagli Stati Uniti il niet a Mosca è arrivato per scritto, come previsto: in un documento consegnato ieri dall'ambasciatore americano al ministero degli Esteri si respinge al mittente la richiesta di escludere che l'Ucraina possa aderire alla Nato. Era la condizione posta da Mosca per mantenere in pace il fronte orientale. «Abbiamo chiaramente fatto sapere che siamo determinati a mantenere e difendere l'integrità territoriale dell'Ucraina e il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati