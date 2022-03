Ucraina diretta, navi russe bombardano Odessa. Esplosioni alla stazione di Zaporizhzhia

Sesto round di colloqui tra Russia e Ucraina: quelli di ieri, secondo Zelensky, sono andati «abbastanza bene»: «La conversazione con il premier israeliano Bennett è stata importante nello sforzo per porre fine alla guerra con una pace giusta», ha aggiunto. A Kiev, assediata dalle forze russe, continua il coprifuoco totale di 36 ore imposto dalle autorità ucraine: le restrizioni termineranno alle 8 locali di giovedì mattina (le 7 in Italia). Nella capitale ucraina sono arrivati in treno, in rappresentanza dell’Unione europea, i premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia.

APPROFONDIMENTI LA GUERRA Ucraina, ospedale in ostaggio a Mariupol: nemmeno i malati si... LA DIPLOMAZIA INTERNAZIONALE Ucraina, a Kiev tre premier Ue ma Bruxelles si divide. Zelensky cede... LA STRATEGIA Ucraina, l'esercito italiano si prepara per la guerra: reparti in...

Il Bsi, l'Ente federale tedesco per la Sicurezza nella informazione tecnica, consiglia «di sostituire l'antivirus Kaspersky con prodotti alternativi». «L'azione delle forze armate e di intelligence in Russia e le minacce lanciate contro Ue, Nato e Germania nell'attuale conflitto armato - spiega - sono associate ad un rischio considerevole di successo di un attacco informatico. Un produttore IT russo può condurre operazioni offensive, essere costretto ad attaccare sistemi contro la sua volontà o essere spiato a sua insaputa come vittima di un'operazione informatica o essere utilizzato come strumento per attacchi ai propri clienti».

Ucraina, ospedale in ostaggio a Mariupol: nemmeno i malati si salvano. Kiev teme un attacco pesante

Ore 7.00 - I russi hanno iniziato ad attaccare dal mare Mariupol, la città nell'Ucraina meridionale assediata da giorni. Il lancio di razzi, come hanno spiegato funzionari locali, è avvenuto da navi russe approdate vicino al villaggio Bilosaraiska Kosa.

Ore 6.50 - Alcune esplosioni sono state registrate a Zaporizhzhia, nel sudest dell' Ucraina dove si trova la più grande centrale nucleare dell'Europa. Lo ha reso noto il Segretario del consiglio comunale di Zaporizhzhia Anatoliy Kurtev, spiegando che un'esplosione si è verificata nella stazione ferroviaria.

Ore 05.27 - L’Ucraina rischia di perdere 18 anni di progressi economici se il conflitto si estenderà, con un 90% della popolazione già in povertà o con il rischio di cadervi nei prossimi 12 mesi: è l’avvertimento lanciato dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Unpd). Queste proiezioni, le prime elaborate dall’agenzia dell’Onu, segnalano che nel prossimo anno un terzo degli ucraini potrebbe finire sotto la soglia di povertà, 14 volte di più rispetto a quanto era previsto prima dell’invasione russa. Un altro 62% resterebbe ad alto rischio di povertà. «Anche se la necessità dell’assistenza umanitaria immediata per gli ucraina è della massima importanza — ha spiegato l’amministratore dell’Unpd, Achim Steiner —, i gravi impatti sullo sviluppo di un conflitto prolungato stanno diventando evidenti». A pesare è anche la distruzione di infrastrutture, strade, ponti, ospedali e scuole.

Ore 02.09 - Il Senato degli Stati Uniti ha approvato all’unanimità una risoluzione che condanna il presidente russo Vladimir Putin come un «criminale di guerra». La risoluzione, presentata dal repubblicano Lindsey Graham e sostenuta da senatori di entrambe le parti, incoraggia la Corte penale internazionale (Cpi) dell’Aia e altre nazioni a perseguire l’esercito di Mosca per crimini di guerra commessi in Ucraina.

Ore 01.50 - Navi russe bombardano Odessa, due feriti

Sarebbe di almeno due feriti il bilancio di un bombardamento delle navi da guerra russe sulla costa dell’oblast di Odessa, il porto nel sud-ovest dell’Ucraina. A riferirlo è «The Kyiv Independent» che cita le autorità locali. La notizia dell’attacco arriva dopo che i satelliti hanno rilevato 14 navi della flotta settentrionale di Mosca in avvicinamento a Odessa, tra cui il Pyotr Morgunov, nave anfibia lunga 120 metri.

Ore 01.39 - Esplosioni sono state udite nella periferia di Kiev, con le sirene dei raid aerei tornate a suonare. Lo riferisce una squadra della CNN sul campo. Le esplosioni sono iniziate dopo il tramonto.

Ore 01.20 - «Gli incontri continuano. Mi è stato detto che le posizioni nei negoziati sembrano più realistiche. Tuttavia, è necessario ancora più tempo affinché le decisioni siano nell’interesse dell’Ucraina». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, in un discorso poco prima delle 2 del mattino ora locale, facendo il punto sui negoziati tra Kiev e Mosca.

Ore 00.04 - Wall Street Journal: «Biden annuncerà 1 miliardo di dollari di aiuti militari a Kiev»

Il presidente Usa Joe Biden dovrebbe annunciare oltre 1 miliardo di dollari in nuova assistenza militare al governo ucraino. Lo scrive il «Wall Street Journal». Gli aiuti includerebbero nuove forniture degli stessi tipi di equipaggiamento militare di cui gli Stati Uniti affermano che gli ucraini hanno più bisogno: sistemi anti-corazza e antiaerei, comprese le difese aeree portatili come Javelins e Stinger.