Ucraina e Russia, Biden invia tremila soldati a Est. Ed è sfida aerea Londra-Mosca

NEW YORK - Prove tecniche di invasione. Il canale televisivo della Difesa russa ha trasmesso ieri le immagini delle esercitazioni compiute dai suoi soldati schierati in Bielorussia, ai confini con l’Ucraina. Nel breve filmato si vedono colonne di mezzi corazzati che marciano con i cannoni spianati su un terreno pianeggiante che ricorda il paesaggio ucraino, mentre in cielo elicotteri da combattimento assistono l’avanzata. Questa fase di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati