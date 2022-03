Ukraine Now: il canale Telegram è in italiano e ha migliaia di fan

«Condividi con gli stranieri in modo che il mondo conosca solo la verità». In quella che già è stata ribattezzata come la prima guerra «social», gli ucraini ce la stanno mettendo davvero tutta per farsi comprendere dal più ampio numero di persone nel mondo.

Per questo, dopo il primo e gettonatissimo canale Telegram in lingua madre, Ukraine Now, sono stati ideati dei canali paralleli in altrettante lingue, tra cui l'italiano.

APPROFONDIMENTI LA POSIZIONE Ucraina, De Luca: «Ingiusti gli ultimatum a sportivi ed... L'ACCOGLIENZA Ucraina, la Caritas Diocesana di Napoli accoglierà 170 ucraini... LA SO Due donne ucraine incinte ad Avellino: partoriranno nel capoluogo...

Ukraine Now - Italiano, questo il nome da cercare per chi si volesse aggiungere (https://t.me/UkraineNowItalian), al momento conta già settemila iscritti, un numero non da poco se si considera che questo risultato è stato raggiunto in pochissimi giorni e su un mezzo di conunicazione meno noto di altri come Facebook o Instagram e Youtube.

Ukraine Now, in tutte le sue declnazioni, promette di fornire ai suoi follower «solo informazioni aggiornate e verificate sugli eventi in Ucraina in diverse lingue», ed è costantemente aggiornato con video dai campi di battaglia, dalle metropolitane adibite a rifugi, dai medici e dai giovanissimi: tutti cercano di raccontare al mondo quel che sta accadendo in queste ore nel Paese.

Attraverso il canale, inoltre, è possibile ricevere informazioni su altre fonti utili, come il canale Telegram che gli ucraini hanno dedicato alle mamme russe i cui figli sono stati catturati o uccisi, con l'invito a trasmettere documenti o immagini utili al riconoscimento degli stessi che saranno poi riconsegnati a quante si recheranno personalmente a Kiev finendo con il popolare di mamme russe la capitale ucraina.

O, ancora, rassegna stampa internazionale tradotta e commentata in italiano, numeri e link per raggiungere i servizi di emergenza ucraini, video e dirette.

Perché nell'era del digitale, spesso, le bombe più potenti sono quelle della comunicazione.