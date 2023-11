Un bambino prodigio di sette anni completa il corso di programmazione ad Harvard

Adriano Álvaro de Melo, un bambino brasiliano di sette anni, ha completato quest'anno un corso di programmazione ad Harvard, negli Stati Uniti.

Il piccolo, che sin da subito si è distinto per la sua intelligenza superiore alla media, ha ottenuto una borsa di studio per seguire il corso presso la celebre università americana. Ora intende continuare gli studi per rafforzare le sue competenze nel campo dell'informatica.

Secondo il quotidiano Maré de Notícias, il ragazzo ha dimostrato interesse per la lingua inglese fin dai primissini anni di età e ha imparato la lingua con l'aiuto di alcune applicazioni.

È stato attraverso lo studio tenace che Adriano è riuscito a rispondere alle domande che gli hanno garantito un aiuto economico per studiare ad Harvard.

Il minore inizierà il suo secondo corso sullo sviluppo di videogiochi presso l'università nordamericana.

«È molto motivato a proseguire con nuovi corsi e ad ampliare sempre più le sue conoscenze nel campo dell'informatica», ha riferito la madre al giornale.