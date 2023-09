Rifiutato da Oxford perché la commissione d'esame ha perso il suo compito, il sogno infranto di un ragazzo prodigio

Un bambino prodigio che ha superato il GCSE di matematica (titolo accademico in una serie di materie particolari) è stato rifiutato dall'Università di Oxford perché la commissione d'esame ha “perso” il suo compito. Jack Graham, ora 18enne, dopo aver sostenuto primo livello in matematica a maggio, è stato declassato dal voto A+ previsto ad A - dopo che la commissione esaminatrice ha smarrito uno dei suoi eleaborati non soddisfacendo così i criteri della prestigiosa università.

La storia

La sua famiglia ha detto che nessuno poteva crederci. L'ex studente del Bracknell Garth Hill College ha raccontato: «Quando è arrivato il giorno dei risultati, sono rimasto a bocca aperta.

Sono arrabbiato e frustrato per tutta la situazione». «Abbiamo fatto ricorso, ma l'istanza è stata respinta. Devo accettarlo, ma questa storia mi rimarrà impressa per sempre. Mi chiedo cosa sarebbe successo se avessero potuto esaminare il compito e fossi stato accettato a Oxford: la mia vita sarebbe cambiata? Non lo saprò mai. il mio sogno di frequentare una delle migliori università di matematica del paese è andato in frantumi», ha detto commosso il ragazzo.

Jack studierà invece alla Warwick University per i prossimi quattro anni nell'ambito di Ricerca Operativa, Statistica ed Economia (MORSE). Ha detto che, sebbene questa non fosse la sua prima scelta, non vede l'ora di iniziare. Jack continuerà anche a fare da tutor agli studenti a Bracknell. Suo padre Andy Graham ha espresso il suo disappunto per l'accaduto, aggiungendo che suo figlio era devastato.