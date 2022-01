Un elicottero medico con 4 persone a bordo, tra cui un bambino, si è schiantato su una chiesa negli Stati Uniti

Copy Code

APPROFONDIMENTI CUNEO Si lancia col deltaplano e finisce contro la montagna: morto il pilota CANARIE Canarie, italiana si schianta con il parapendio e muore: era al suo... TRENTO Grave base jumper di 23 anni, perde il controllo della vela e si...

Copy Code



BREAKING - A medical helicopter has crashed in Drexel Hill. Firefighters are working the wreckage in the 600 Burmont Road. No word on injuries at this time. Delaware County has just put a TFR over the immediate scene forcing other aircraft out of the area. pic.twitter.com/8qC8u0R1aQ

— Dan Patrick (@6abcDan) January 11, 2022