Cerca di rapinare una banca mostrando un biglietto, ma il cassiere non capisce la sua calligrafia: colpo fallito

A man has been sentenced after using threatening handwritten notes to demand money from cashiers at three banks in #Eastbourne and #Hastings.

He was twice unsuccessful, in one case because the bank employee couldn’t read his handwriting.

Read more ➡️ https://t.co/YuzVWk3OG5 pic.twitter.com/0J3U2iYocw

— Sussex Police (@sussex_police) August 13, 2021