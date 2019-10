Mamma si sveglia e trova un'intrusa in casa: voleva fare il bagno al figlio di due anni

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 15:50 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2019 15:52

Una ragazza di 22 anni è stata arrestata a Columbus, nell'Ohio per essere entrata in una casa privata e aver cercato di fare il bagnetto a un bimbo di due anni, secondo quanto riferisce NBC4.Areica Hill, 31 anni, ha raccontato di essere stata svegliata dall'abbaiare di un cane e è rimasta inorridita nel rendersi conto di quanto stava accadendo. «Mi sono alzata e ho cammito verso la mia porta [...] ho visto una donna, chinata sulla vasca con mio figlio», ha detto.Con l'aiuto del suo fidanzato, che era con lei, è riuscita a contenere l'invadenza dell'intrusa fino all'arrivo della polizia. L'indagata, identificata come Elizabeth Hixon, ha riferito agli ufficiali che non aveva intenzione di commettere alcun crimine e che la porta della casa non era chiusa a chiave.«La signorina Hixon ha detto che è entrata in casa per prendersi cura di un bambino che era fuori casa», ha affermato nella sua dichiarazione fatta davanti a un tribunale della Contea di Franklin.La giovane donna è stata accusata e successivamente rilasciata su cauzione.