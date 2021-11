Turista si blocca sulla teleferica, 34enne si lascia cadere per 20 metri per salvarla e muore

Mette a rischio la sua vita per salvare quella di una turista. Joaquin Romero, un 34enne statunitense addetto a una teleferica nella riserva indiana di La Jolla, nella Pauma Valley, in California, si è lasciato cadere nel vuoto, per un volo di 20 metri per salvare una donna rimasta bloccata nella teleferica dopo un incidente.

La donna aveva mancato un aggancio e vedendola scorrere lungo la teleferica si è lanciato subito dopo di lei. Mentre provava a metterla in salvo si è accorto che la fune era troppo tesa e rischiava di rompersi uccidendoli tutti e due, così si è lasciato cadere nel vuoto. Immediatamente le persone che hanno assistito alla scena hanno chiamato i soccorsi che hanno portato il 34enne in ospedale.

Da subito le sue condizioni sono sembrate molto gravi e il 34enne purtropo è deceduto dopo due giorni di agonia. I suoi colleghi lo ricordano come un uomo molto generoso. Romero, sapendo che la teleferica non avrebbe retto più di 120 chili ha deciso di lasciarsi cadere nel vuoto, ora è stata avviata un'indagine per capire cosa sia successo.