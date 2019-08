Il dramma di David: perde un quarto della pelle per un'infezione causata da un batterio carnivoro

Mercoledì 28 Agosto 2019, 16:13 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2019 16:23

Un uomo di 50 anni sta combattendo tra la vita e la morte in un ospedale di Orlando, in Florida, dopo che i medici gli hanno rimosso più di un quarto della pelle per cercare di fermare un'infezione aggressiva causata da un batterio carnivoro. Il paziente presentava sintomi influenzali che si sono evoluti in un dolore lancinante alla gamba e ora è in condizioni critiche.David Ireland, 50 anni, presentava sintomi influenzali dal 16 agosto, e cinque giorni dopo, con un dolore lancinante alla gamba e all'inguine, è stato portato con urgenza in ospefale. Lì gli è stata diagnosticata la fascite necrotizzante e è stato sottoposto immediatamente a un intervento chirurgico.Da allora l'uomo ha subito altri tre interventi. Secondo quanto riferito dalla moglie, Jody Ireland, a Fox News, l'uomo potrebbe perdere, se sopravvive, le mani e i piedi.La fascite necrotizzante, la patologia che gli è stata diagnosticata, è una rara infezione batterica che si diffonde rapidamente in tutto il corpo e per la quale muore una persona su tre. I sintomi iniziali includono febbre, vertigini o nausea.Secondo Jody, suo marito, padre di due bambine, presentava una ferita alla gamba attraverso la quale avrebbe contratto l'infezione, che è peggiorata a causa del diabete. Il fratello di David ha avviato una campagna su GoFundMe per pagare le spese mediche che la famiglia dovrà sostenere.