Usa 2024, Trump dittatore? «La vera minaccia per la democrazia è Biden»

Trump non ci sta e rispedisce le accuse al mittente: «La vera minaccia per la democrazia è Biden».

Archiviato oramai il 2023, si preannuncia un 2024 al veleno tra i due. Anno di rivincita per la Casa Bianca, ammesso e non concesso che la rivincita sia effettivamente questa. Ma ad oggi è così, e l’oggi è in fiamme.

Tanti temi, tante battaglie politiche, tra Interni ed Esteri. Tante stoccate, dall’una e dall’altra parte, con il tycoon avanti nei sondaggi, ma evidentemente nervoso, soprattutto sul fronte dei processi che comunque lo attanagliano.

È da una settimana che in America si parla di una sua frase.

Nel corso di un dibattito televisivo, alla domanda di un giornalista di Fox News, Trump risponde alla…Trump.

«Nel caso in cui venisse rieletto, pensa di abusare del suo potere?»

«No, non intendo essere un dittatore», chiarisce ma rilancia, «eccetto per il giorno 1».

Apriti cielo.

«Voglio chiudere il confine con il Messico e voglio estrarre petrolio, petrolio, petrolio», ha tuonato in un colpo solo contro immigrazione clandestina e tutela dell’ambiente. Contro la democrazia, secondo il pubblico democratico che si isterizza.

Poco più di una battuta in realtà, che tuttavia la dice lunga sulla partita che sarà.

Nel frattempo, negli Stati Uniti esce addirittura un libro sulla “dittatura” che sarà, con tanto di previsioni, e persino con la presa d’atto che il ritorno di The Donald alla Casa Bianca «sarà inevitabile». «Bisogna smetterla di fingere, di fingere di non comprendere che sarà così», che Trump tornerà presidente. Lo scrive “The Atlantic” in una sorta di manuale a 24 firme, prologo della «più grande crisi costituzionale americana dei tempi della Guerra Civile».

Nulla di tutto questo, secondo il diretto interessato: «Hanno ricominciato, la Russia, la Russia la Russia. L’Ucraina, l’Ucraina, l’Ucraina. È la solita caccia alle streghe, i democratici vogliono impedire la democrazia, sono loro la vera minaccia!».

Una democrazia e un Paese a suo dire in pericolo per «la peggiore inflazione della storia, che rischia di sfociare in un’autentica e definitiva depressione», con Biden e con i suoi che «agitano armi di distrazione di massa pur di non ammettere il loro fallimento».