Polizia uccide un altro afroamericano: nuovo video choc ad Atlanta

Un afroamericano di 27 anni si ribella all'arresto e viene ucciso dalla polizia ad Atlanta. L'uomo si chiama Rayshard Brooks, riporta la Cnn citando la polizia. Le indagini sull'accaduto sono in corso, dalle prime ricostruzioni l'uomo è stato raggiunto da tre colpi di pistola alla schiena. Decine di persone si sono radunate pacificamente nel luogo dell'incidente cantando «no justice, no peace». Le proteste per la morte di George Floyd, a Minneapolis, non si erano ancora placate e rischiano di riesplodere dopo l'ultimo omidicio della polizia.

L'uomo è stato ucciso dopo uno scontro con la polizia. Gli agenti, riferiscono i media americani, sono intervenuti in un ristorante della catena Wendy's in seguito a diverse segnalazioni da parte di clienti. Giunti sul posto, hanno trovato l'uomo addormentato nella sua vettura: lo hanno sottoposto al test per verificare il tasso alcolico. Il sospettato non ha superato la prova e quando la polizia ha cercato di arrestarlo si è ribellato: i vari tentativi degli agenti di usare il taser sono andati a vuoto e così uno dei poliziotti ha sparato. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale ma è morto dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Diversi video postati sui social mostrano una piccola folla di fronte a Wendy's riunita per protestare contro l'ennesimo episodio di violenza da parte della polizia.

