Usa, Nancy Pelosi nella bufera: messa in piega dal parrucchiere (in lockdown) e niente mascherina

Predicare bene e razzolare male, malissimo: negli Stati Uniti è bufera attorno a Nancy Pelosi.

La speaker della Camera è stata “pizzicata” dalle telecamere a circuito chiuso di un salone di bellezza di San Francisco con i capelli bagnati e senza mascherina.

Nulla di male, se la metropoli californiana non fosse in pieno lockdown da coronavirus.

I parrucchieri, infatti, sono chiusi per effetto di un’ordinanza locale e lo scivolone della leader democratica vale almeno doppio, considerata l’insistenza con cui nei mesi scorsi ha aggredito Donald Trump proprio sul fronte mascherina.



Il presidente, dal canto suo, non si lascia sfuggire l’ennesima occasione per contrattaccare frontalmente la rivale, neanche a dirlo, a mezzo del solito Twitter:

«Quella pazza di Nancy Pelosi è sotto attacco per aver costretto ad aprire un centro di bellezza, quando tutti gli altri sono chiusi, e per non aver indossato una mascherina, nonostante faccia la predica a tutti quanti gli altri», ha tuonato il tycoon in un cinguettio.

Con cui rilancia la carica dei suoi, verso le presidenziali 2020 e persino oltre, fino alle elezioni di midterm del 2022:

«Quasi certamente ci riprenderemo la Camera e costringeremo Nancy a fare le valigie!».



Un comportamento, quello della capitana dem, che effettivamente ha il retrogusto amaro e antipatico della famosa doppia morale.

Una polemica, quella di The Donald, infiammata dalla fedelissima Fox News.

Da qui al 3 novembre, l’America non avrà pace.

