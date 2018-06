USA, nonna lotta e strangola una lince. «Non oggi, non morirò oggi»

Lunedì 18 Giugno 2018, 19:08 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2018 19:08

Dede Phillips, una nonna residente in Georgia, negli Stati Uniti, ha lottato coraggiosamente contro una lince che l'ha attaccata e l'ha strangolata, mettendosi in salvo.Come informa il canale Q13Fox, la donna stava rientrando nella sua abitazione, dove si trovava la nipotina di 5 anni, quando è stata assalita dal felino. «Il mio primo pensiero è stato non oggi, non morirò oggi», ha raccontato la donna ai giornalisti.La colluttazione con l'animale le ha provocato tumefazioni su tutto il corpo, in particolar modo sulle mani. Mentre lottava con l'animale, Phillips pensava alla nipotina che stava dormendo in casa e sperava che non si svegliasse in modo tale da non restare traumatizzata da una scena così cruenta. «Ho cominciato a pregare, non gli ho permesso di arrivare alla porta», ha raccontato la donna, ricordando quei difficili momenti. Dede Phillips è riuscita ad afferrare la lince per il collo e l'ha strangolata.Quando ha avvertito le autorità, il servizio veterinario ha ispezionato il corpo dell'animale e ha concluso che l'animale era affetto da rabbia, per questo Phillips è stata sottoposta a una serie di trattamenti sanitari.