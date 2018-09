Vaiolo delle scimmie, terzo caso in Europa: un operatore sanitario in quarantena

Mercoledì 26 Settembre 2018, 16:30 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2018 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua l. Un uomo, un operatore sanitario, è stato messo indopo aver manifestato i sintomi del, per evitare che possa esserci una propagazione del contagio. Il paziente, il terzo nel Regno Unito, è stato trasferito dal Blackpool Victoria Hospital alla Royal Victoria Infirmary di Newcastle.Secondo quanto riporta l' Independent , il sistema sanitario nazionale, ha fatto sapere che si tratta di misure precauzionali ma non si può decisamente parlare di epidemia. Il focolaio del virus viene dalla Nigeria, dove nel 2017 si è avuta una vera e propria epidemia. Il vaiolo delle scimmie è potenzialmente mortale come malattia, ma non è letale: di media muore una persona ogni 10, e va considerato che la stima è stata fatta in paesi dove sono molto scarse le condizioni igieniche e spesso la popolazione è denutrita. Il periodo di incubazione del virus è di 16 giorni e poi la malattia si manifesta con febbre, mal di testa e un'eruzione cutanea che può formare vesciche crostose.«Questo operatore sanitario si è preso cura del paziente prima che fosse formulata una diagnosi di vaiolo», ha detto il responsabile dell'ospedale, «Abbiamo monitorato attivamente i contatti per 21 giorni dopo l'esposizione per rilevare chiunque si presentasse con sintomi legati alla malattia in modo da poterli valutare rapidamente».