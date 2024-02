Incidente a Gran Canaria, morta una ragazza italiana: Valentina, 26 anni, viveva sull'isola con la mamma

Incidente e dramma alle Canarie, dove una ragazza italiana di 26 anni, Valentina Gaggioli, è morta giovedì scorso dopo lo scontro frontale tra un furgone e un'auto ad Aguimes, vicino al parco zoologico Crocodile Park, sull'isola di Gran Canaria. Nello schianto sono rimaste ferite cinque persone, tre delle quali in modo grave: ad avere la peggio la giovane Valentina, originaria di Caraglio, in provincia di Cuneo, che viveva e lavorava sull'isola insieme alla mamma.

All'arrivo dei soccorsi, racconta il quotidiano La Stampa, le condizioni della 26enne erano subito apparse disperate.

Sconvolti amici e conoscenti per una giovane vita spezzata così presto: «Era un'amica sincera, presente nel momento peggiore della mia vita», racconta una di loro, scrive il giornale online targatocn.it. «Era come il sole, appena ti vedeva correva ad abbracciarti - racconta una ex compagna di scuola - luminosa, bellissima e travolgente, uno spirito libero. Amava i viaggi ma non dimenticava mai le persone a cui voleva bene. La porteremo nel nostro cuore».