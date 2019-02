Venezuela, l'Italia blocca la proposta di compromesso a favore di Guaidò

L'Italia ieri è stato l'unico Pease dei 28 a bloccare una proposta di compromesso Ue sul Venezuela, avanzata dalla ministra degli Esteri svedese Margot Wallstrom, con cui si accettava il ruolo di Juan Guaidò come presidente ad interim fino a nuove elezioni. La discussione è avvenuta alla riunione dei capi delle diplomazie europee a Bucarest. La notizia è stata diffusa dall'agenzia spagnola Europapress e confermata da fonti diplomatiche europee. Non si sarebbe trattato di un riconoscimento formale di Guaidò, ma implicito.



Intanto palazzo Chigi ha fatto uscire una nota in cui si mantiene l'equidistanza tra Guaidò a Maduro: a nome dei 28 Paesi membri il 26 gennaio scorso, ribadisce la sua massima preoccupazione per gli ultimi sviluppi in Venezuela. A tal fine si ricorda che l'Italia non ha mai riconosciuto le elezioni presidenziali tenutesi nel maggio 2018 e ribadisce la necessità di indire quanto prima nuove elezioni presidenziali». Ancora: «L'Italia, in qualità di membro del Gruppo di Contatto istituito in occasione della Riunione dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea a Bucarest è a favore di ogni iniziativa diplomatica che favorisca un sollecito, trasparente e pacifico percorso democratico ed eviti lo stallo nel Paese nel primario interesse di tutto il popolo venezuelano e della numerosa comunità italiana che vi risiede». Infine, «l'Italia auspica infine che ogni sforzo collettivo sia mirato a non alimentare le divisioni interne al Paese e nell'ambito della comunità internazionale».

Venerdì 1 Febbraio 2019, 16:28 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2019 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA