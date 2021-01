Ue, test e quarantena per chi arriva da aree a rischio. «No a viaggi non essenziali»

Novità in vista per gli spostamenti all'estero. Misure più restrittive sui viaggi, ma le frontiere dell'Ue restano aperte: è quanto emerge dalla videoconferenza dei leader dei 27, secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche europee. «Al fine di mantenere le nostre frontiere interne e esterne aperte, servono misure mirate che ci mantengano in sicurezza. Dobbiamo ridefinire la nostra mappatura per individuare le aree ad alto rischio, introducendo una categoria rosso scura. Alle persone che partono da zone rosse scure possono essere chiesti test prima di partire e la quarantena dopo l'arrivo. Tutti i viaggi non essenziali devono essere altamente scoraggiati». Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al termine della videoconferenza dei leader Ue.

Durante la videoconferenza dei capi di Stato e di governo dell'Ue, in corso, sono state poste «molte domande» sulla «trasparenza» e sul «calendario delle consegne» dei diversi vaccini anti-Covid. Emerge inoltre un orientamento a tenere aperti i confini, ma ci sono «appelli a limitare i viaggi non essenziali», per limitare la diffusione sul continente delle nuove varianti del coronavirus Sars-CoV-2. Lo riferisce un alto funzionario Ue, dopo l'intervento di una dozzina di leader, oltre al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e dell'Alto Rappresentante Josep Borrell. In questa fase, inoltre, «il certificato di vaccinazione dovrebbe essere un documento medico, non di viaggio».

Dagli interventi dei leader è emerso finora anche un «sostegno» per le vaccinazioni ed è stata sottolineata la necessità di «coordinarsi» tra Paesi Ue anche in questo campo. I leader concordano finora anche sulla necessità di aumentare la solidarietà nei confronti di altri Paesi.

«Dobbiamo lasciare aperte le frontiere interne dell'Ue a beneficio del mercato interno. Ma di fronte alle varianti del Covid »possono essere previste restrizioni per viaggi non essenziali«. Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine della videoconferenza dei leader Ue.

