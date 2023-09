Violeta Mitul, morta la calciatrice della nazionale moldava: aveva 26 anni. Fatale un'escursione in Islanda

Il mondo del calcio femminile è in lutto per la morte di Violeta Mitul, giocatrice della nazionale della Moldavia. Aveva 26 anni. La ragazza è morta tragicamente durante un'escursione in montagna, in Islanda. Era insieme alle sue compagne dell'Einherji, club islandese. In carriera Mitul aveva anche militato in Italia, con la maglia dell’Apulia Trani, conquistando la promozione in Serie B.

European football is mourning Moldovan national team player Violeta Mițul, who has passed away at the age of just 26 following a tragic accident.



Rest in peace, Violeta. — UEFA (@UEFA) September 8, 2023

«Con profonda tristezza e dolore nell'anima, la Federcalcio moldava esprime le sue sincere condoglianze e il suo profondo rammarico per la scomparsa della calciatrice della nazionale Violeta Mitul - si legge nella nota della Federazione - Una delle migliori giocatrici della Nazionale femminile ha subito un tragico incidente durante un'escursione in montagna, dove si trovava con le compagne di squadra».