Uno youtuber costruisce una Lamborghini di cartone, la vende per più di 10.000 dollari e dona i soldi a un ospedale pediatrico

David Jones, un popolare youtuber neozelandese, ha venduto per 10 mila dollari all’asta una Lamborghini di cartone che ha costruito e ha donato in proventi allo Starship Children's Hospital di Auckland, in Nuova Zelanda, secondo quanto riportato dai media locali.

Jones ha condiviso sul suo canale YouTube un video in cui mostra il processo di costruzione della sua Cartonghini, come l'ha chiamata affettuosamente. Nella clip, che ha già più di un milione di visualizzazioni, ha raccontato che non poteva permettersi di acquistare una Lamborghini e che «nessuno avrebbe affittato una Lambo a un 22enne», quindi aveva solo l'opzione «crearsene una».

Jones ha progettato la sua macchina di cartone da un modello di carta in miniatura che ha trovato online. La Cartonghini è larga1,65 metri e lunga 3,78 metri. Tuttavia, la cosa più sorprendente è che sia possibile guidarla, come si può vedere dal video.

Jones si è detto felice di donare i proventi allo Starship Children's Hospital, dove è stato ricoverato per combattere il cancro quando aveva 14 anni. «Erano persone fantastiche e si sono presi davvero cura di me, quindi quando ho deciso cosa ne avrei fatto, nessun altro ente di beneficenza mi è passato per la mente», ha detto il giovane, che afferma anche di avere molte idee per i suoi prossimi progetti.