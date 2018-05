Alfie Evans, nuovo esposto di Salvini in Procura: «Fare piena luce»

Il leader del Carroccio presenta un nuovo esposto alla procura di Roma, chiedendo che sia piazzale Clodio ad indagare sulla decisione dei medici inglesi che, contro il parere dei genitori, decisero di staccare la spina al picoclo Alfie Evans.

Chiediamo sia fatta piena luce sulla morte del cittadino italiano Alfie Evans», ha dichiarato Matteo Salvini che oggi, in occasione di quello che sarebbe stato il secondo compleanno del bambino, ha depositato insieme a Simone Pillon (già animatore del Family Day e ora senatore del Carroccio) un esposto diretto alla Procura di Roma. «Ci stringiamo alla famiglia che chiede giustizia, e chiediamo alla magistratura italiana di verificare eventuali responsabilità in ordine alla morte del minore» concludono i due «con l'auspicio che in Europa e nel mondo tutti i pazienti e specialmente i bambini possano sempre beneficiare di tutte le cure necessarie, fino all'ultimo respiro».



Nei giorni passati, un esposto analogo era stato depositato da Umanitaria padana onlus e i magistrati avevano avviato i primi accertamenti, senza ipotesi di reato né indagati.

Giovedì 10 Maggio 2018, 00:07 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2018 06:15

