Arcuri commissario in bilico, ma arriva un altro incarico: gestirà i farmaci monoclonali

Un'arma in più nella lotta al Covid. Ora non c'è solo il vaccino, ma anche il farmaco. Dopo gli Stati Uniti e la Germania, il ministro della Salute Roberto Speranza ha dato il via libera alla distribuzione, in via straordinaria, degli anticorpi monoclonali in Italia. La firma del decreto è arrivata «sulla base delle indicazioni dell'Agenzia italiana del farmaco e del parere del Consiglio superiore di sanità». Insieme ai vaccini, «abbiamo una possibilità in più per contrastare il Covid 19», afferma il ministro.

La terapia con anticorpi monoclonali sarà somministrata solo negli ospedali o in studi medici attrezzati, a pazienti Covid con precise caratteristiche, e la distribuzione sarà affidata al commissario straordinario Domenico Arcuri. E questo potrebbe rappresentare un intoppo: già in bilico in un ipotetico governo Conte ter, con l'arrivo di Mario Draghi la posizione di Arcuri vacilla ulteriormente. E i procedimenti aperti sulle forniture non aiutano: la Corte dei conti indaga sulle siringhe inadatte per i vaccini, mentre nell'inchiesta sule mascherine cinesi il suo nome sarebbe stato speso, all'insaputa dello stesso Arcuri, per avere un corsia privilegiata per ottenere la commessa in cambio di 12 milioni di euro a titolo di intermediazione. Intanto però si parte. L'autorizzazione all'utilizzo in emergenza delle terapie con anticorpi monoclonali è arrivata ieri con la pubblicazione in gazzetta ufficiale. La scelta in merito alle «modalità di prescrizione, come pure la definizione degli specifici aspetti organizzativi, potrà essere lasciata alle singole Regioni», ma la distribuzione è affidata alla struttura commissariale ed è previsto un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro che garantisce la gratuità di tali farmaci. «Ora - sottolinea Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute - la struttura commissariale potrà cominciare a ordinare i monoclonali. Il passo successivo è quello di utilizzare al meglio tali terapie, in modo appropriato e tempestivo». Al momento, si apprende dalla Eli Lilly, una delle case farmaceutiche produttrici, non sono ancora arrivati ordini dal governo italiano.

L'azienda di Latina Bsp Pharmaceuticals - che fa parte della filiera produttiva della Eli Lilly - fa comunque sapere che la «capacità produttiva dello stabilimento, se necessario, potrebbe essere aumentata». In base agli ordini attuali, la Bsp produrrà per il 2021, come previsto dagli accordi, 2 milioni di fiale di Bamlanivimab destinati a Usa e mercati esteri. La somministrazione della terapia, come spiega la presidente della Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell'Aifa, Patrizia Popoli, potrà avvenire solo «in ambienti protetti, ovvero in ospedale o in studi medici opportunamente attrezzati, per fare fronte al rischio di eventuali reazioni avverse, pur trattandosi di farmaci sicuri». Benché destinata a pazienti curati a casa, la terapia deve avvenire in luoghi controllati «dove è possibile intervenire se il paziente dovesse presentare delle reazioni di ipersensibilità, che possono andare - afferma l'esperta - fino allo shock anafilattico». Soddisfatto il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici Fnomceo Filippo Anelli. Ora, «per rendere il sistema più efficiente - rileva - auspico sia emanata una raccomandazione specifica per permettere appunto l'utilizzo di questi farmaci anche sul territorio, seppure in ambiente protetto e sempre sotto la supervisione di un medico».

Ultimo aggiornamento: 07:51

