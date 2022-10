Berlusconi: consiglieri, familiari e parlamentari: dentro Forza Italia cresce la fronda

Trincerato nel silenzio. Silvio Berlusconi si è preso 48 ore per riflettere. Venerdì sera, quando la tensione con gli alleati di Fratelli d'Italia ha raggiunto il livello di guardia, il Cavaliere è rientrato a Villa San Martino, nella sua Arcore. E lì ha deciso di restare per tutto il week-end.

Lontano dai palazzi della politica e dal quartier generale meloniano di via della Scrofa. Ma pure dal gruppo romano del suo partito, quello che con più convinzione lo spinge a ricucire con l'alleata. In agenda, almeno per il momento, nessun incontro con l'«arrogante» Giorgia, nessun pranzo con l'amico Matteo Salvini, che da qualche ora si è riscoperto nell'inedita veste di paciere. Al fianco del leader azzurro soltanto i membri della famiglia, a cominciare dalla compagna Marta Fascina. I telefoni, in ogni caso, restano accesi. E non si escludono anzi, è facile prevedere che ce ne saranno faccia a faccia con i pontieri, costantemente a lavoro per raffreddare gli animi.

Un ruolo, quello del mediatore, di cui portano il peso non solo parlamentari forzisti di primo piano. Ma anche e soprattutto amici e consiglieri di lunga data del Cavaliere. A cominciare dall'amico Gianni Letta, con cui si mormora sia stato fissato un pranzo per il fine settimana. Appuntamento al quale sarebbero stati invitati anche Adriano Galliani, compagno di avventure calcistiche del Cav, e il capo del partito-Mediaset Fedele Confalonieri. Tutti concordi, secondo le voci più accreditate, nel ripetere al leader il rischio che potrebbe derivare da una Forza Italia marginalizzata. Un assetto che creerebbe un danno politico ma anche aziendale, ça va sans dire.

E poi c'è la voce, mai inascoltata, dei figli. Quella della primogenita Marina, innanzitutto, che le cronache di questi giorni raccontano come «furiosa» nei confronti di Licia Ronzulli. Una ricostruzione che chi è vicino al Cavaliere smentisce: «I rapporti di Licia con la famiglia sono e restano ottimi», è la versione ufficiale.

Quale che sia il mood dei consanguinei, c'è però un altro umore che Berlusconi non può permettersi di trascurare: quello dei suoi parlamentari. Una parte dei quali, pur ripetendo a taccuini aperti che «non è con i veti sulle singole persone che si può procedere», comincia a mal tollerare quello che giudica lo «strapotere» nel partito della senatrice e aspirante ministra. Colpevole, puntano il dito, di aver mal consigliato il Cavaliere con il piano di astenersi dal votare Ignazio La Russa giovedì al Senato. Una scelta «suicida», è l'accusa: «Silvio non meritava tutto questo».

Anche perché il termometro dei gruppi forzisti sta salendo, tra Montecitorio e Palazzo Madama. E lo spettro che qualcuno comincia a intravedere è che, se lo stallo con gli alleati dovesse protrarsi, un pezzo del partito potrebbe essere tentato dal dire basta. Magari per confluire nella compagine meloniana, o in quella leghista. Perché almeno una parte dei 18 senatori e i 45 deputati azzurri, è lo scenario che in queste ore viene sottoposto a Berlusconi, non avrebbe alcuna intenzione di immolarsi per quella che considera una causa non così meritevole di essere combattuta, la presenza di Ronzulli nell'esecutivo.

Il rischio sempre più concreto, insomma, è quello di giocarsi la tenuta di Forza Italia, a una manciata di ore dall'avvio della legislatura. Sono anche di questo tenore le preoccupazioni che tengono banco nel gruppo dei forzisti romani, da Maurizio Gasparri (tra i più attivi nel caldeggiare una ricomposizione) all'ex capogruppo Paolo Barelli. E di questo tenore sono i pensieri del Cavaliere. Combattuto tra il richiamo della responsabilità e l'indole del kingmaker riluttante a piegarsi di fronte a un no. Un bivio che nelle prossime ore sarà chiamato ad affrontare.