Berlusconi, domani lutto nazionale e funerali di Stato al Duomo di Milano. Sulla torre di Mediaset la scritta «Ciao papà»

Silvio Berlusconi si è spento il 12 giugno all'età di 86 anni al San Raffaele di Milano. Il quattro volte presidente del Consiglio, fondatore di Fininvest e Mediaset, ex presidente del Milan, e ideatore di Forza Italia è morto dopo l'improvviso aggravarsi delle sue condizoni di salute che lo avevano costretto ad un nuovo ricovero all'ospedale San Raffarele. Aveva 86 anni e da tempo combatteva contro una leucemia mielomonocitica cronica, ultima di una lunga serie di malattie a cui non aveva alcuna intenzione di arrendersi, ma che gli è stata fatale. Per lui i funerali di Stato mercoledì nel Duomo della sua Milano, l'omaggio di molti leader del Mondo e la politica italiana che si ferma.