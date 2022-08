Elezioni politiche 2022. La giornata in diretta. È la questione caro-energia, con tutte le ricadute sulle tasche degli italiani e i possibili margini di manovra del governo Draghi, a tenere banco nella domenica elettorale del 28 agosto. Matteo Salvini, in particolare, lancia il "modello Macron" contro il caro bollette: «La politica dia mandato pieno a Draghi».

Centrodestra, nuovi attriti sulla scelta del premier. Salvini critico: «Non impongo nomi a nessuno, tanto meno a Mattarella»

Ore 13.19 - «Salvini propone di dare il mandato a Draghi sul caro energia. Sarebbe stato meglio per gli italiani se Salvini non lo avesse …mandato a casa, insieme a Conte e Berlusconi. Detto questo da giorni diciamo che spetta a Draghi, pur dimissionario, prendere l'iniziativa e avrà il nostro pieno sostegno». Lo scrive su Twitter il segretario di +Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova.

Ore 13.05 - Il governo monitora l'emergenza rincari, soprattutto sul fronte gas, e lavora pancia a terra. La linea telefonica tra il premier Mario Draghi, il sottosegretario Roberto Garofoli e i ministri Daniele Franco e Roberto Cingolani -i due più impegnati sul provvedimento atteso a settembre- è bollente. Ma fonti di governo spiegano all'Adnkronos che «i tempi sono prematuri per un intervento già settimana prossima» come chiesto a gran voce da più forze politiche, in pressing anche per via della campagna elettorale.

Ore 13.01 - «Meno male. Almeno uno c'è arrivato. Dopo quattro giorni di insulti ma c'è arrivato. Chiamatelo armistizio o time out. È la stessa cosa. Vediamoci domani e proviamo a trovare un accordo per evitare il disastro: Enrico Letta, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte». Così' Carlo Calenda su twitter commenta le parole di Matteo Salvini.

— Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 28, 2022

Ore 12.56 - «Non mi preoccupo di questo ma di come fare pagare le bollette agli italiani». Così Matteo Salvini rispondendo a Corigliano Rossano ad una domanda sulla scelta del prossimo premier in caso vittoria del centrodestra alle elezioni del 25 settembre.

Ore 12.52 - «A sinistra quando non sanno cosa dire tirano fuori la Russia. Io li querelo. Saviano, Calenda, Di Maio: dell'agente russo lo dai a qualcun'altro perché con le famiglie italiane non si scherza». Così Matteo Salvini in una conferenza stampa a Coregliano Rossano.

Ore 12.49 - «Lo chiariamo subito. Il Movimento 5 Stelle non è affatto favorevole alle proposte che iniziano a circolare che prevedono riduzioni di orario e ritorno alla Dad nelle scuole per risparmiare energia. Altro discorso è valutare con i dirigenti scolastici la possibilità di una redistribuzione dell'orario scolastico che, in un quadro integrato col sistema dei trasporti, possa generare economie di sistema. I nostri ragazzi hanno già dato». Lo scrive su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte.

Ore 12.43 - «Rilanciamo il turismo, grande valore aggiunto per il nostro Paese, tanti posti di lavoro che si possono creare, se però facciamo le scelte giuste per un'offerta turistica più sostenibile, più attraente. Intanto un fondo rotativo di garanzia per riqualificare l'offerta alberghiera, che in gran parte è a conduzione familiare nel nostro Paese, e deve essere più lungo di quello attuale, che non funziona sufficientemente bene». Così il leader del Pd, Enrico Letta, in un video su Twitter da Cesenatico.

Ore 12.27 - Matteo Salvini lancia il 'modello Macron' contro il caro bollette. È la proposta del leader della Lega in una conferenza stampa a Coregliano Rossano in Calabria. «La politica dia mandato pieno a Draghi» per adottare una soluzione come quella presa in Francia: «Dare soldi alle imprese» che producono energia «e chiedere che mettano un tetto» al prezzo delle bollette. «Non sono aiuti di Stato, soldi a pioggia. Ma si interviene a monte» direttamente sulle aziende come «Eni, Enel, Ire, Dolomite energia e così via».

Ore 11.53 - «Salvini e Meloni dopo avermi insultato per giorni, oggi hanno anche scatenato contro di me i loro giornali di riferimento. Io rispetto tutti, incasso i colpi, ma non posso tacere. Ripeto: gli italiani devono sapere cosa succederà il 25 settembre votando la coalizione sfascia conti, cioè il trio Salvini-Berlusconi-Meloni, o se non andranno a votare». Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, leader di Impegno civico. «il trio sfascia conti metterà a rischio i risparmi degli italiani, isolerà l'Italia in Europa e farà saltare i fondi del Pnrr. Rischiamo una guerra economica, una catastrofe dagli effetti devastanti.

Ore 11.31 - «Sapete che sono quasi 20 milioni i cani e i gatti che vivono nelle nostre case come familiari a quattro zampe? Eppure si stima che ogni anno vengano abbandonati circa 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell'80% dei quali rischia di morire in incidenti o di stenti. Gli animali domestici sono parte della famiglia, a tutti gli effetti, e Fratelli d'Italia intende battersi per garantire loro una vita dignitosa e piena d'affetto». Così Giorgia Meloni in un video sui social.

Ore 11.15 - «Noi di Impegno Civico ci stiamo battendo per il tetto massimo al prezzo del gas in Ue, in modo da fermare le speculazioni in bolletta, a loro volta derivanti dalla guerra in Russia. Ci stiamo battendo per tutelare imprese e famiglie italiane, invece Salvini si oppone perché preferisce finanziare Putin». È l'accusa mossa al leader della Lega Matteo Salvini dal ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio, in un passaggio di un lungo post su Facebook.

L’Europa blocchi il Ttf,il mercato virtuale del gas di Amsterdam e imponga un prezzo alla Russia con la decisione di fissare un tetto comunitario. Il governo Draghi intervenga per tutelare famiglie e imprese dal caro bollette. Ma l’azione Ue è fondamentale. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) August 28, 2022

Ore 11.06 - «L'Europa blocchi il Ttf, il mercato virtuale del gas di Amsterdam e imponga un prezzo alla Russia con la decisione di fissare un tetto comunitario. Il governo Draghi intervenga per tutelare famiglie e imprese dal caro bollette. Ma l'azione Ue è fondamentale». Lo scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.