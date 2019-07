Venerdì 19 Luglio 2019, 11:05 - Ultimo aggiornamento: 19-07-2019 11:21

A ventisette anni dalla strage di via D' Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992, Palermo e l'Italia ricordano Paolo Borsellino e la sua scorta. Uccisi dalla mafia in uno dei periodi più cupi della storia del nostro Paese. Dopo le registrazioni pubblicate nei giorni scorsi, in cui Borsellino lanciava l'allarme sulla sua scorta, si è tornati a parlare della strage che, per la prima volta, verrà ricordata senza la sorella del giudice Rita Borsellino scomparso lo scorso agosto.