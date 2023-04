Nocera Superiore, arrestato un truffatore di anziani

Truffa agli anziani, un 33enne napoletano finisce ai domiciliari. Ad eseguire il provvedimento restrittivo, i carabinieri di Nocera Superiore. A gennaio scorso l'uomo, spacciandosi per avvocato, si fece consegnare da una anziana nocerina tremila euro in contanti e alcuni monili d'oro riferendole che il denaro era necessario per aiutare il figlio coinvolto in un importante procedimento per un grave incidnte stradale, I carabinieri hanno anche sequestrato lo scooter a bordo del quale il truffatore era andato a Ncoera Superiore.