Caldo record, il decreto in Cdm: dieci milioni per la cig-meteo extra. Cig a ore per agricoltura ed edilizia

Consiglio dei ministri sull'emergenza caldo. A presiedere la riunione Antonio Tajani, in assenza del premier Giorgia Meloni in trasferta negli Usa. All'ordine del giorno "Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, di rafforzamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di termini di versamento del contributo di solidarietà temporaneo" e anche l'informativa sulle recenti emergenze derivanti da eventi calamitosi eccezionali del ministro per la protezione civile Nello Musumeci.

Dieci milioni per la cig-meteo extra

Cassa integrazione estesa per i lavoratori dell'edilizia e dell'agricoltura, i settori più esposti alle alte temperature ma anche al maltempo.