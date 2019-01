Salvataggio Carige, Boschi e Renzi attaccano Salvini e Di Maio: «Smentiti 5 anni di insulti»

Carige dopo che il governo gialloverde ha dato il Esplode la polemica politica sul casodopo che il governo gialloverde ha dato il via libera all'operazione salvagente sul modello Mps.

Sono bastati dieci minuti di una riunione notturna del Consiglio dei Ministri per smentire cinque anni di insulti e menzogne contro di noi. Matteo Salvini e Luigi Di Maio devono solo vergognarsi.#Carige pic.twitter.com/qU1gklLRRJ — Matteo Renzi (@matteorenzi) 8 gennaio 2019



«Sono bastati dieci minuti di una riunione notturna del Consiglio dei Ministri per smentire cinque anni di insulti e menzogne contro di noi. Matteo Salvini e Luigi Di Maio devono solo vergognarsi», scrive Matteo Renzi su twitter. Nel video allegato, l'ex segretario del Pd dice: «Salvini e Di Maio si devono vergognare per quello che hanno detto per anni contro di noi. Si devono vergognare per le offese e gli insulti. Hanno truffato gli italiani raccontando storie non vere su di noi: sulla Tav, sulla Tap, sull'Ilva, sulle trivelle... Adesso persino sulle banche. È proprio vero, puoi ingannare qualcuno per tutta la vita e puoi ingannare tutti per una sola volta. Ma non puoi ingannare tutti per tutta la vita. Con la vicenda delle banche di ieri Salvini e di Maio devono semplicemente scrivere la parola vergogna».



«Ieri il Governo del cambiamento ha salvato una banca. Giusto così, per i risparmiatori. Ma se fossero uomini seri oggi Di Maio e Salvini dovrebbero riconoscere che hanno fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi. Non lo faranno. Perché la parola verità non appartiene al loro vocabolario», attacca su Facebook la deputata del Pd Maria Elena Boschi.





Salvini replica agli attacchi: «Mentre Renzi e Boschi i risparmiatori li hanno ignorati e dimenticati, noi siamo intervenuti subito a loro difesa senza fare favori alle banche, agli stranieri o agli amici degli amici. Bene l'azione a tutela dei risparmiatori liguri e italiani e bene il miliardo e mezzo stanziato in manovra per gli altri cittadini truffati».

Martedì 8 Gennaio 2019, 10:53 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2019 13:18

