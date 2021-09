«Cinema e teatri verso ampiamento della capienza». Franceschini: credo ci siano le condizioni di sicurezza

​«Cinema e teatri verso ampiamento della capienza»: lo sostiene il ministro della Cultura Dario Franceschini, in visita a Salerno questo pomeriggio insieme al sindaco ricandidato Vincenzo Napoli.: credo ci siano le condizioni di sicurezza.

Bollettino Covid, oggi 4.552 contagi, 66 morti. Brusaferro: «Italia è il Paese in Europa dove il virus circola meno»

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Zona gialla, Calabria verso il cambio colore: cosa cambia rispetto... IL DECRETO Green pass obbligatorio anche per idraulici, colf e badanti....

Green pass, i controlli dei carabinieri negli autobus di linea

Franceschini: parere del Cts entro il 30/9

«Ieri abbiamo approvato un decreto legge che prevede che entro il 30 settembre ci sarà un parere del Comitato tecnico scientifico e poi io spero in una misura di allargamento delle capienze; perché al teatro, stando con la mascherina, fermi, seduti, dove non si parla, non si mangia, e lo stesso vale per il cinema, credo ci siano le condizioni di sicurezza. Credo che stiamo andando in quella direzione».