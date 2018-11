Nuova lite Lega-M5S sulla Manovra. Dopo il mancato accordo sui termovalorizzatori ora lo scontro si sposta sulla proposta di distribuire gratuitamente i preservativi agli under 26 e ai rifugiati. Un'ennesima divergenza che ha portato il Movimento a ritirare l'emendamento. «L'idea di fornire preservativi gratis anche ai migranti beneficiari di protezione internazionale o richiedenti asilo merita attenzione, ma per il momento è destinata a non avere riscontro. Si tratta di un emendamento proposto da alcuni esponenti del MoVimento 5 Stelle, che hanno autonomamente preso una iniziativa importante, sulla quale però non c'è accordo con la Lega», ha affermato, in una nota, da Francesco D'Uva, capogruppo M5S alla Camera.

Domenica 18 Novembre 2018

