Governo, oggi alle 17 primo Cdm dopo la pausa estiva: ecco i provvedimenti all'ordine del giorno

Il Consiglio dei ministri, il primo dopo la pausa estiva, è convocato alle 17 a Palazzo Chigi. All'ordine della riunio, a quanto si apprende, c'è un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e l'introduzione di un'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. Fra gli altri provvedimenti all'ordine del giorno, anche un disegno di legge per la ratifica dell'accordo di sede tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo a Roma; un altro disegno di legge di ratifica dell'accordo sul trasporto aereo tra Ue, stati membri e il Qatar; e un terzo disegno di legge di ratifica dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Ue, gli stati membri e l'Armenia.