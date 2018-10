Conte incontra Barnier per parlare di Brexit mentre lo spread vola e le banche vanno a picco

Lunedì 8 Ottobre 2018, 11:25 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 11:32

Incontro a palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il capo negoziatore europeo per la Brexit Michel Barnier. Un faccia a faccia in vista del Consiglio europeo del 17 quando i capi di stato e di governo dell’Unione dovranno decidere sulle aperture fatte da Theresa May. Il primo ministro britannico, dopo il no ricevuto al vertice di Salisburgo del mese scorso, sarebbe pronta ad accettare alcune delle condizioni dell’Unione sul fronte del libero scambio e del rapporto tra l’Irlanda e la Ue.Un accordo di libero scambio rafforzato sul modello canadese con piena e libera circolazione di merci, servizi e persone, ma anche apertura delle frontiere irlandesi.La prossima settimana di questo i Ventisette discuteranno a cena a Bruxelles. Barnier con Conte ha discusso del futuro rapporto con il Regno Unito mentre lo sui mercati lo spread ha raggiunto e superato quota 300 mandando a picco il listino di piazza Affari e facendo saltare la quotazione delle banche più deboli, come Mps.Tassi di interesse così alti per finanziare il nostro debito pubblico rischiano di mangiarsi molte risorse della manovra che il governo deve ancora definire. Ma agli investitori bastano i numeri che si conoscono per bocciarla.