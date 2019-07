Conte alla Camera spiega il sì alla Tav: «Fermarla avrebbe costi ingenti» DIRETTA

Giuseppe Conte parla al Question Time alla Camera e tra le prime cose spiega parla al Question Time alla Camera e tra le prime cose spiega il suo sì alla Tav : «Ciò che non siamo riusciti ad ottenere è la ridiscussione dell'opera e questo a causa della ferma decisione della Francia di proseguire nella realizzazione» della tratta, ha spiegato.

Questo è stato l'elemento decisivo che ha pesato nella mia valutazione

perché una decisione unilaterale dell'Italia

avrebbe costi ingenti per le casse dello Stato e quindi chiare ripercussioni negative

.

Il nodo Autonomia. «Siamo consapevoli della centralità del Parlamento» nell'iter delle Autonomie. Ritengo che il Parlamento non debba essere coinvolto solo al termine del procedimento con un'alternativa del prendere e lasciare, le Camere devono assumere un ruolo primario prima della sottoscrizione dell'intesa

.

Mercoledì 24 Luglio 2019, 16:11 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2019 16:22

«Quando si ha a che fare con accordi internazionali tra due Paesi, già ratificati da entrambi i Parlamenti, si hanno infatti due strade per venir meno alla precedente intesa: o si raggiunge un nuovo accordo bilaterale - strada che, come ho detto, ho perseguito fino alla fine - oppure si denuncia l'accordo con una decisione unilaterale. Decisione unilaterale, però, che avrebbe costi ingenti per le casse dello Stato e quindi chiare ripercussioni negative. E da qui la mia affermazione che oggi - a queste condizioni, cioè senza un accordo con la Francia - fermare l'opera sarebbe più svantaggioso che realizzarla», spiega Conte esplicando in Aula di voler chiarire quanto annunciato ieri nel video da Palazzo Chigi sul Tav.