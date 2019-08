Crisi di governo, diretta: Conte alle 15 in Senato. Lega: «Non abbiamo paura del voto». Grillini occupano banchi del governo

Ore 14.05. «Lunghi applausi a Matteo Salvini dal gruppo della Lega, determinato e compatto. Prima il bene degli italiani poi il resto. La Lega unica forza politica che non ha paura di confrontarsi con i suoi datori di lavoro, i cittadini, che non parla di poltrone ma di sviluppo del Paese». Lo si legge in una nota della Lega, diffusa al termine della riunione dei senatori con Matteo Salvini.

Ore 11.30. «Caro Giuseppe oggi è un giorno importante. Il giorno in cui la Lega dovrà rispondere delle proprie colpe per aver deciso di far crollare tutto, aprendo una crisi in pieno agosto, in spiaggia, solo per ricorrere i sondaggi. Oggi al Senato, i ministri M5S saranno al tuo fianco. Ci presenteremo a testa alta. Qualunque cosa accada volevo dirti che è stato un onore lavorare insieme in questo governo. Se una perla rara, un servitore della Nazione che l'Italia non può perdere». Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio

«Tutti, ognuno di noi, sa di stare dalla parte giusta della storia. Qualunque cosa accada, volevo dirti che è stato un onore lavorare insieme in questo Governo. Vorrei sfruttare l'opportunità di questo post per ringraziarti. Sì, ringraziarti. Quando tutta Italia ha conosciuto Giuseppe Conte , lo ha conosciuto come uno dei membri della squadra di Governo del Movimento 5 Stelle. Era il 2 marzo del 2018, io ero candidato Premier e tu mi avevi dato la disponibilità a ricoprire il ruolo di candidato Ministro della Funzione Pubblica. Sono sicuro lo avresti fatto ai massimi livelli e saresti stato il Ministro più amato d'Italia. Ma, diciamocelo, saresti stato sprecato. Allora avevamo ben compreso le tue capacità e competenze, non ancora invece la tua profonda umanità. Per fortuna, quando è nato questo Governo, a me e Alfonso Bonafede venne l'idea di proporre te come Presidente del Consiglio di garanzia tra le due coalizioni», scrive Di Maio nella sua lettera aperta.

«In 14 mesi hai salvato l'Italia da due procedure di infrazione, hai rappresentato l'Italia ai tavoli europei ottenendo i margini di bilancio per dare ai cittadini Quota 100 e il Reddito di Cittadinanza. Hai saputo farti amare dagli Italiani soprattutto nelle aree più disagiate del Paese. Qualunque cosa accadrà oggi, sappi che per me e per tutti noi vederti in quel ruolo è stato motivo di orgoglio. Sei una delle scelte di cui vado più fiero nella mia vita. Forza amico mio!», conclude il leader del M5S

Martedì 20 Agosto 2019, 13:54 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2019 15:01

È la giornata decisiva per la crisi del governo di Giuseppe Conte . Per le ore 14.30 è in programma la conferenza dei capigruppo, poi alle 15 sono ci sarà le comunicazioni del presidente del Consiglio al Senato . infine, dopo l'intervento del premier, comincerà il dibattito.. «Il Ministro Salvini, fra un comizio e un mojito, è alla ricerca di un "centro di gravità permanente" che, suggeriva Battiato, non gli faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. 'Suo malgradò qui c'è una forza come il M5S che ha invece deciso di agire in maniera decisa e credibile. Non c'è tempo da perdere con chi si dimostra inaffidabile, dobbiamo pensare agli interessi degli italiani». Lo scrive il blog delle Stelle in un post del M5S che ripercorre le ultime mosse del leader leghista con il titolo: «le capriole di Salvini».In Senato il primo atto della seduta decisiva è la guerra delle poltrone. Di Maio è entrato in aula 20 minuti prima dell’inizio accompagnato dai ministri e sottosegretari grillini per occupare militarmente i banchi del governo e impedire agli ormai ex alleati della Lega di sedersi. Solo Lorenzo Fontana è riuscito a guadagnarsi un predellino (ultimo a destra).LEGGI ANCHE --> Crisi di governo, timori, veti e sospetti incrociati: frena la trattativa 5Stelle-dem