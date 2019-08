Crisi governo, M5S: «Siamo monolite, compatti attorno a Di Maio»

«In una Repubblica parlamentare è giusto verificare se sono possibili altre maggioranze ma in netta discontinuità a partire dal metodo. Dobbiamo verificare non se esiste la possibilità di un nuovo contratto bensì di una ampia maggioranza su una visione di crescita del Paese, altrimenti si va al voto». Lo ha detto il segretario del Pd,a Speciale Tg1 su Rai1. «Quello che mi preoccupa - ha aggiunto - non sono i numeri in Parlamento, ma la serietà e la discontinuità. Non si vota un governo della paura per qualcosa, ma per dare una prospettiva al Paese. Se diamo questo futuro costruiremo una maggioranza parlamentare altrimenti andremo al voto». Ad una domanda sulla discontinuità, Zingaretti ha spiegato: «vogliamo un governo nuovo, non la continuazione dell'avventura di questi 14 mesi. Allora sì sarebbe fondata l'accusa di accordicchio. Occorre verificare se ci sono le condizioni che facciano durare la legislatura con una prospettiva di sviluppo. No a soluzioni di piccolo cabotaggio, perché non abbiamo nessuna ha paura delle elezioni».