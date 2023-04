Def, la Camera approva la risoluzione (ma il Pd lascia l'Aula). Volano spintoni. Giorgetti: «Dagli errori si impara, si va avanti»

Angelo Bonelli ha accusato un malore in aula alla Camera, pochi minuti dopo essere intervenuto nelle dichiarazioni di voto sul Def. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha sospeso immediatamente la seduta, a parlare era il capogruppo di Azione-Iv Matteo Richetti, mentre Bonelli veniva trasportato in infermeria. Dopo la bagarre in Aula, la Camera ha approvato il Def. Il Pd lascia l'Aula.

