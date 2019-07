Di Maio: al lavoro per abolire canone Rai. Giù il cuneo fiscale alle imprese, proposta pronta

«Tra pochi minuti avremo qui una riunione sul canone Rai, perché vogliamo abolirlo e stiamo trovando la soluzione tecnicamente migliore», ha spiegato Di Maio.





«Facciamo risparmiare 4 miliardi di cuneo fiscale alle imprese, così potremo fare il salario minimo senza gravare su di loro, ma permettendo ai cittadini di non vedere più stipendi da 2 3 euro l'ora», ha proseguito quindi Di Maio, riferendosi alla «nostra proposta di riduzione del cuneo fiscale», che dice è «pronta» e presenterà alle parti sociali in occasione dell'incontro a Palazzo Chigi. «Non litigare e non alimentare litigi. Mettiamoci tutti al lavoro per il Paese», ha poi risposto a chi gli chiedeva di commentare le parole di Matteo Salvini a proposito del premier Giuseppe Conte

Giovedì 25 Luglio 2019, 14:42 - Ultimo aggiornamento: 25-07-2019 14:59

