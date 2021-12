Draghi: «Omicron ha aperto nuova fase pandemia, mascherine all'aperto e tamponi. Governo? Sia sostenuto da maggioranza ampia»

Vaccini, politica, economia, ma anche il suo futuro. Conferenza stampa di fine anno di Mario Draghi. «Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia, il vaccino resta la migliore arma per la nostra difesa: invito tutti i cittadini a vaccinarsi. Abbiamo sommistrato 15,6 milioni di terze dosi e ragigunto 3/4 della popolazione, perciò invito tutti a continuare a vaccinarsi e fare la terza dose, questa è la priorità».

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Capodanno, lockdown per i No vax, feste di piazza sospese e tampone... LA SCUOLA «Scuola chiusa per due settimane e Dad se boom di... L'EPIDEMIA Terza dose, ipotesi di anticipare il booster a quattro mesi: durata... ROMA Medici e sanitari No vax, 308 a lavoro irregolarmente scoperti dai...

Draghi, conferenza di fine anno

L'evidenza scientifica dei «vaccini ha funzionato molto bene anche con le nuove varianti. E la campagna vaccinale è stata essenziale per l'economia che quest'anno crescerà oltre del 6% dopo un calo di quasi il 9% dello scorso anno. È ripartita l'occupazione (500 mila posti) anche se è vero che molta occupazione è a tempo determinato. Ma l'aumento c'è stato. Benefici anche sui conti pubblici e il rapporto debito/pil inizierà a scendere già da quest'anno». Draghi non esclude l'introduzione del tampone e assicura: «Per la normalità bisogna prendere tutte le precauzioni ma ogni decisione è guidata dai dati: solo dai dati, non dalla politica come si dice in giro».

TAMPONI E GREEN PASS - Alla cabina di regia domani sui discuterà «ad esempio di mascherine anche all'aperto, oggi son previste in caso di grandi assembramenti», dell'uso«di mascherine FFp2 , in particolare in certi ambienti chiusi».E «non è esclusa l'applicazione del tampone» perché «c'è un periodo nel green pass in cui la protezione delle prime due dosi decresce e la terza non è ancora stata fatta. In quel periodo è utile tampone».

Capodanno, lockdown per i No vax, feste di piazza sospese e tampone obbligatorio per tutti: la stretta del governo

Roma, feste nei locali e in casa: così Omicron corre nelle serate dei giovani

Poi: «Ringrazio voi giornalisi per tutto ciò che fate per la democrazia e per la libertà. In particolare ringrazio la stampa parlamentare per quanto fatto nell'ultimo anno».

ECONOMIA - E parla della crescita del Paese, «oltre il 6%». «Il Governo resta pronto a sostenere l'economia in caso di rallentamento, la sfida principale resta far aumentare il tasso di crescita nel lungo periodo e risolvere le debolezze strutturali a partire dalle disuguaglianze». L'occupazione «è ripartita. Abbiamo raggiunto tutti e 51 gli obiettivi» del Pnrr «e in questo momento è in discussione alla Commissione la firma dell'accordo operativo che apre il periodo di uno due mesi di interlocuzione prima di accordare la tranche dei prestiti previsti». «Credo che il merito sia soprattutto degli itaiani: responsabiltà e soddisfazione sono categorie collettive non individuali». Così il premier Mario Draghi rispondendo a una domanda sul credito internazionale riconosciuto all'Italia in questo periodo, durante la conferenza stampa di fine anno. «Questo periodo può essere un moltiplicatore psicologico dell'azione di governo e dell'azione stessa del Pnrr - ha aggiunto -. Moltiplica le capacità di successo del Paese e porta una grande responsabilità perché occorre dimostrare che la fiducia degli altri Paesi europei, mostrata dando all'Italia questi fondi, è stata ben riposta».

«La mia visione è nota e le ragioni anche: oggi è cambiato molto il quadro internazionale e europeo, una visione critica trova un consenso quasi generale. L'Italia è in buona posizione per far sentire la propria voce, la discussione è appena cominciata ed è importante che si arrivi al consenso, regole fiscali servono ma devono essere ragionevoli, non dannose ed è importante che si arrivi nel 2022, meglio presto che tardi».

TIM - «Il punto fisso dell'azione di governo» su Tim «è la tutela di questi tre aspetti che ho detto subito, l'occupazione, l'infrastruttura, cioè la rete, la tecnologia». Così il premier ha proseguito in conferenza. «Dobbiamo vedere cosa sta succedendo, ancora non è chiaro ma la configurazione societaria che verrà creata o a cui si perverrà dovrà permettere il raggiungimento di questi obiettivi. Oggi non c'è una strada predeterminata, il governo non è in condizione di dire come fare» ma una situazione «in rapida evoluzione» e «una serie di negoziati» in corso tra Cdp, Vivendi e «nuove idee quasi ogni settimana».

SUPERBONUS - «Il superbonus è una misura che ha dato molto beneficio, ma ha creato distorsioni e per questo il governo» era «riluttante ad una sua estensione».Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa spiegando che poi «il Parlamento ha usato i fondi per l'azione parlamentare che potevano andare anche in altre direzioni, per estenderlo. Ma perchè il governo non voleva? Per le distorsioni, con l'aumento straordinario dei prezzi delle componenti per fare le ristrutturazioni.Il risultato - ha spiegato - è che oggi un'unità di efficientamento energetico costa molto più di prima. L'altro aspetto è che ha incentivato moltissime frodi».

GOVERNO - «L'importante è che il governo sia sostenuto da una maggioranza come quella che ha sostenuto questo governo, la più ampia possibile». Così il premier Mario Draghi ha ripsosto a una domanda sull'eventuale proseguimento diella legislatura per un altro anno, accogliendola con una risata, nella conferenza stampa di fine anno. Questo governo è stato creato con le «condizioni per cui vada avanti indipendentemente da chi c'è». Il mio destino? «Sono un nonno al servizio delle istituzioni. Io non immagino il mio futuro all'interno o all'esterno delle Istituzioni. L'ho detto una volta rispondendo ad una domanda fatta da alcuni ragazzini al punto luce di Torre Maura: l'importante è vivere il presente e farlo al meglio possibile. Forse sbaglio, ma i motivi del successo del governo, per me sicuramente ma credo anche per altri ministri, è che ha lavorato sul presente senza chiedersi cosa c'è nel futuro, cosa c'è per me nel futuro».

«Indubbiamente c'è stato molto affanno nella fase terminale della discussione della Manovra. Non è che sia senza precedenti, è successo tantissime volte», ha poi aggiunto Draghi allontananedo le accuse di un Parlamento esautorato. «Questa manovra è stata accompagnata da un lunghissimo confronto politico», ha tra l'altro detto.