​Emilia Romagna, allarme in Casa Pd: centrodestra avanti di i 5/7 punti

Stefano Bonaccini, secondo i dati che ha in mano il Pd per le regionali in Emilia Romagna, è oltre 10 punti sopra la sfidante salvinista, Lucia Borgonzoni. Però lo stesso sondaggio dice anche un’altra cosa: che il Centrodestra nella regione rossa o ex rossa ha un vantaggio che oscilla in una forbice tra i 5 e i 7 punti. Dunque d’allarme in casa Pd. Si teme il bis dell’Umbria ma c’è anche una strategia per evitarlo. Quella della desistenza M5S. Ossia verrebbe presentato un candidato grillino di copertura per far confluire in realtà i voti su Bonaccini che a detta di tutti - anche dei pentastellati - ha governato bene. C’è però, anche ai vertici di M5S, a Roma, chi ragiona così: la sconfitta emiliana per i dem rafforzerebbe noi negli equilibri del governo nazionale. Di Maio per ora Non aderisce a questa scuola di pensiero. Ma da qui al 26 gennaio mancano circa tre mesi e può accadere di tutto.

Ultimo aggiornamento: 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA