Elezioni, De Magistris capolista alla Camera nella circoscrizione Lazio1

Unione popolare, la lista di Luigi De Magistris, è stata presentata dal titolare del simbolo nella corte di Appello di Roma. Da quanto detto all'entrata, De Magistris sarà candidato come capolista nella circoscrizione Lazio1, al plurinominale 1 per la Camera dei deputati.

Poi al Plurinominale per il Senato Lazio 1 capolista Pinuccia Montanari, e al senato Lazio 2 Paolo Berdini. Mentre Paolo Ferrero, ex ministro, sarà Lazio 1 plurinominale 2. Una ventina di persone, con le bandiere di Unione Popolare, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista, hanno dato vita a un sit in di sostegno: «ci avevano dati per spacciati e invece ce l'abbiamo fatta. Abbiamo raccolto le firme», il movimento dell'ex sindaco di Napoli ha infatti raccolto le firme, ora al vaglio dei magistrati.